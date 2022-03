Acqualatina, campagna di sensibilizzazione per la giornata mondiale dell'acqua

Una campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale dell'acqua. E' quella che lancia Acqualatina, società che gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale (Ato) 4 che comprende la provincia di Latina, Anzio e Nettuno in provincia di Roma, Amaseno, Vallecorsa, Villa S. Stefano e Giuliano di Roma in quella di Frosinone.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Energia, morosi e sentenze: per bollette dell'acqua aumento... VIDEO Le sorgenti del Lazio meridionale, il video di Acqualatina

Proprio oggi, 22 marzo, si celebra la giornata istituita nel 1992 dall’Onu per ricordare al mondo l’importanza delle risorse idriche naturali e della loro salvaguardia.

Il tema scelto a livello mondiale, quest’anno, è “Groundwater - Making the invisible visible" ovvero sottolinea l’importanza delle acque sotterranee.

La campagna di sensibilizzazione di Acqualatina che vede al centro le sorgenti naturali dell’Ato4-Lazio Meridionale.

«La ricchezza e la bellezza del nostro territorio sono valori universali e collettivi, il nostro omaggio va a queste meraviglie naturali che siamo chiamati a custodire, per garantire un servizio pubblico essenziale - afferma il presidente della Società, Michele Lauriola - Ogni giorno attingiamo preziose risorse dal territorio e restituiamo ad esso il valore di un servizio di pubblica utilità, in un’ottica di massimo rispetto e di tutela ambientale.»

La campagna social mostra un campione delle sorgenti più suggestive di tutto l’ATO4.