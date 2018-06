Giornata mondiale del rifugiato, le iniziative al parco "Falcone Borsellino" di Latina

E' in programma mercoledì alle 11 presso l'atelier Acanthus, in Viale XXI Aprile 53 a Latina, la presentazione del programma di iniziative proposto per la Giornata Mondiale del Rifugiato.



La manifestazione si terrà il 22 e 23 giugno al Parco Falcone-Borsellino ed è organizzata dal Comune di Latina nell'ambito del progetto di accoglienza Sprar, in collaborazione con le cooperative sociali Il Quadrifoglio, Astrolabio e Karibu quali soggetti attuatori del progetto di Sprar del Comune e dei Cas della Prefettura.



Al termine della presentazione ci sarà un buffet con prodotti tipici preparati dalle donne rifugiate ospiti della sartoria sociale.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37



