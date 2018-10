Giornata mondiale del cuore, visite gratuite e informazioni sui fattori di rischio ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Aprilia quest’anno celebra la Giornata mondiale del cuore con l’evento “Ictus cardio-embolico: conoscerlo per prevenirlo”, l’iniziativa di sensibilizzazione si svolgerà sabato 6 ottobre dalle 9 presso la Casa di cura "Città di Aprilia" e consentirà a tutti i cittadini dai 40 anni in su di effettuare una visita cardiologica gratuita e ricevere maggiori informazioni su fattori di rischio, sintomi, conseguenze e prevenzione di ictus e fibrillazione atriale.L’evento è organizzato dall’Associazione Farmacisti Online con il contributo di Daiichi Sankyo Italia.Fibrillazione Atriale e Ictus«La fibrillazione atriale - dicono gli organizzatori - è la forma più diffusa di alterazione del ritmo cardiaco, è spesso asintomatica ma aumenta in maniera significativa il rischio di ictus cerebrale».I cittadini di Aprilia oltre alla possibilità di effettuare un controllo cardiologico gratuito con degli specialisti potranno informarsi direttamente su ciò che possono fare per prevenire o gestire le fibrillazioni. «Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa perché nella nostra esperienza ci siamo resi conto che non c’è ancora un’adeguata percezione da parte degli utenti dei pericoli di queste patologie cardiache» - ha spiegato Rocco Forte presidente dell’Associazione Farmacisti Online.Il programma prevede dalle 9 alle 11 il controllo cardiologico gratuito con visita ed elettrocardiogramma, dalle 11.30 alle 12.30 l'incontro informativo-educazionale sulla prevenzione delle patologie cardio-emboliche a cura del Team cardiologico diretto dal Marco Giovagnoni con risposte alle domande dei cittadini e dalle 12.30 alle 14 la consegna dei referti