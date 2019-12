Giornata mondiale contro l'Aids: flash mob, arte e iniziative di prevenzione a Latina

Si è aperta con un flash mob in piazza del Popolo, a Latina, la giornata dedicata alla lotta all'Aids che si celebra oggi - 1 dicembre - in tutto il mondo. Gli studenti di medicina insieme alla scuola di ballo Amica dance di Aprilia hanno ballato su un mix di musiche anni '70 e '80 e subito dopo la dirigente di malattie infettive del "Goretti" e docente alla "Sapienza", Miriam Lichtner ha ricordato: «Siamo qui per la giornata mondiale contro l'Aids e invitiamo a fare il test che è uno strumento di prevenzione».



Subito dopo il gruppo si è spostato al museo "Cambellotti" dove sono state inaugurare la mostra di Silver, con le tavole di Lupo Alberto, e quella dei lavori degli studenti che hanno partecipato alla sfida "U=U". Nel pomeriggio musica, visite alla mostra, quindi alle 20 la premiazione del concorso e i dati sulle infezioni in provincia di Latina, oltre alle nuove strategie di prevenzione.

