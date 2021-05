Latina, “Infermiera, donna, mamma”, incontro online nella Giornata internazionale dedicata alla professione sanitaria

In occasione della Giornata internazionale dell'infermiere che si celebra domani, 12 maggio, il coordinamento Forza Italia Azzurro Donna della provincia di Latina organizza un incontro online dal titolo "Infermiera, donna, mamma", in programma alle 18 e in diretta sulla pagina Facebook Azzurro Donna Latina. Modera i lavori del dibattito Luca Palmegiani, coordinatore di Forza Italia giovani della città di Latina, che darà spazio ai saluti del coordinatore regionale del partito Claudio Fazzone, della coordinatrice nazionale Azzurro Donna Catia Polidori, dell'eurodeputato pontino Salvatore De Meo, del consigliere regionale del Lazio Giuseppe Simeone e della coordinatrice regionale Azzurro Donna Emanuela Mari.



Interverranno poi Anna Zannella sul tema "Infermiere: ieri, oggi, domani"; Daniela Guglielmi su "La responsabilità professionale alla luce della legge Gelli"; Gianna Conte, sul tema "Donna e Medicina".

