Giornata dello studente a Latina, dai ragazzi la solidarietà ai lavoratori Corden Pharma

LATINA - E' iniziato il corteo degli studenti di Latina che, come ogni anno, celebrano la Giornata internazionale dello studente (che in genere cade il 17 novembre, ma che è stata anticipata di un giorno per pemettere a tutti di partecipare). La ricorrenza si tiene ogni anno per rivendicare il diritto allo studio e il diritto degli studenti a esprimersi, e i ragazzi hanno voluto anche portare la loro solidarietà ai lavoratori della Corden Pharma, l'azienda di Sermoneta Scalo che ha annunciato il taglio di 192 dipendenti. Questa mattina alle 11 si terrà in Unindustria l'incontro per avviare le trattive e cercare di impedire gli esuberi. © RIPRODUZIONE RISERVATA