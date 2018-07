Giorgia Fraiegari, il talento del ciclismo: cinque podi nel giro di una settimana dalla Francia al Veneto

di Andrea Gionti

Cinque podi nel giro di una settimana. Un’estate sulle due ruote scoppiettante per la ciclista Giorgia Fraiegari, il talento di Latina, salita alla ribalta sulle strade transalpine di Digione nella prima edizione della National Moutarde Crit. Medaglia di bronzo con il crono di 13’33”40 alle spalle delle padrone di casa Eléonore Saraiva e Margaux Vigie (vincitrice a New York nella Red Hook, ndr) che al traguardo hanno chiuso con 13’30”00 e 13’30”20. «Mi sentivo bene, ho provato ad attaccare sin dall’inizio e dopo 6 giri di gara eravamo in cinque – esordisce l’atleta, fresca 23enne, che correva per le toscane della Cykeln - Ero l’unica della mia squadra e quindi mi sono trovata in mezzo al gruppetto. Ho resistito provando anche la fuga sapendo che la volata non è il mio piatto forte. Nell’ultimo giro ho attaccato forte tentando il colpo a sorpresa, ma le avversarie mi hanno ripreso all’ultima curva. Peccato, speravo di farcela».

Tornata in Italia ha voluto provare con le colleghe della Born to Win il velodromo Monticelli di Ascoli Piceno, sorprendendo tutti anche su pista per il doppio secondo posto nelle specialità olimpiche dello Scratch e dell’Omnium. Dalle Marche è poi volata in Piemonte dove è stata protagonista su strada nella Giornata Rosa in Terra Granda-Gran Premio Mondolè, sul percorso di 74 km tra Mondovì e Frabosa Sottana. Terzo posto a 16” dalla vincitrice Letizia Borghesi e neanche il tempo di rifiatare che il giorno successivo in terra cuneese è salita ancora sul gradino più basso del podio nel Trofeo Consorzio Turistico del Fossanese (76 km). Infine, per non farsi mancare nulla in questo caldo mese di luglio, la ciclista pontina si è piazzata quinta (140 atlete al via) alla classicissima veneta di Sarcedo, in memoria dell’ex azzurra Valeria Cappellotto, ricevendo anche parole di apprezzamento dal ds Giuseppe Lanzoni per la maturazione definitiva della mentalità. L’attuale leader del primo circuito nazionale a scatto fisso “Fixed Cup” (è al comando sia nella generale dopo i successi di Montecatini Terme e di Firenze e l’argento al Parco Lambro di Milano, che nella maglia bianca) dal 7 al 9 settembre sarà di scena nel giro della Toscana e subito dopo parteciperà a quello delle Marche organizzato dalla Born To Win, la sua attuale società. Ma il mirino è puntato soprattutto su una data: il 22 settembre a Lissone in Brianza, dove si giocherà il titolo tricolore.

