Giochi del Mediterraneo, il pontino Ciampi protagonista nell'oro alla staffetta 4x200

Parla anche pontino la vittoria dell'Italia del nuoto nella staffetta 4x200 ai Giochi del Mediterraneo. Primo frazionista, infatti, è stato Matteo Ciampi - di Latina - in forza all'Esercito e tesserato per il nuoto Livorno.



Ciampi con 1.48,70 ha stabilito anche il suo primato personale, mentre il tempo azzurro (dopo il nuotatore pontino sono scesi in vasca Megli, Di Cola e Zuin) è stato di 7.11,66 , largamente davanti a Serbia e Spagna.





Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:31



