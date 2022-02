Le ginnaste dell'Uisp Latina incantano il pubblico

Le ginnaste dell'Uisp Latina hanno incantato il pubblico presente al palazzetto dello sport di Frascati in occasione della prima prova del campionato Almudena' di ginnastica ritmica, organizzato dall'Uisp di Roma. Tra i team in gara anche quello pontino, che ha preso parte alla competizione con esercizi di squadra e individuali con cerchi, nastro e palla. Per Giulia De Grandis e Melissa De Angelis si è trattato della prima prova in pedana come ginnaste individuali, in gara nella categoria allieve prima fascia.

Giulia si è esibita con il nastro, mentre Melissa si è cimentata con la palla: entrambe hanno svolto un'ottima prova, ottenendo un eccellente risultato, così come Gaia Di Biasio, Claudia Malafronte e Chiara Stivali, classificatesi al primo posto nella categoria senior grazie a una impeccabile performance di squadra con i cerchi. Il campionato Almudena' di ginnastica ritmica prevede quattro categorie: gli Esordienti, nati tra il 2014 e il 2016, gli Allievi a loro volta suddivisi in prima fascia, nati nel 2012 e nel 2013, e seconda fascia per i nati nel 2010 e nel 2011 gli Junior, nati tra il 2007 e il 2009, e i Senior, nati nel 2006 o negli anni precedenti. Il torneo prevede gare di specialità individuali, coppie e squadre composte da un minimo di 3 a un massimo di 6 ginnasti, nelle quali la classifica è stilata per attrezzo.

«Nonostante il periodo difficile, anche per le limitazioni agli allenamenti e all'utilizzo delle strutture - sottolineano le allenatrici dell'Uisp Latina - siamo riusciti a presentare in gara sia esercizi di squadra, sia individuali, con cerchi nastro e palla. Siamo particolarmente soddisfatte e speriamo di poter proseguire nella direzione tracciata anche per i prossimi appuntamenti».



