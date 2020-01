La difesa di Gina Cetrone al giudice: costretta dal clan. Suo marito non risponde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interrogatori in carcere a poco più di 24 ore dall’arresto per alcune delle persone coinvolte nell’operazione “Scheggia” e accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata. Gina Cetrone, imprenditrice di successo, ex consigliere regionale e provinciale di centrodestra, partita da Forza Italia per approdare negli ultimi mesi alla neo formazione di Giovanni Toti, passandro per Pdl e Fratelli d'Italia, ha risposto alle domande del gip. Un lungo interrogatorio nel quale ha respinto le accuse dicendo di essere in qualche modo stata costretta dai membri del clan a servirsi di loro. In silenzio davanti al giudice suo marito Umberto Pagliaroli così come Samuele Di Silvio: entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Saranno invece ascoltati oggi Armando Lallà Di Silvio e l’altro figlio, Gianluca. Nell’ordinanza il giudice spiega per quale motivo è stata contestata l'aggravante del metodo mafioso del gruppo. I pentiti, secondo l'autorità giudiziaria, sono dunque credibili, si attendono nuovi sviluppi.Approfondimenti sull'edizione odierna e sul Messaggero Digital