Voti comprati dal clan: Gina Cetrone e l'ex marito condannati a 6 anni e mezzo, quattro a Lallà Di Silvio e 8 a suo figlio Gianluca

L'ex consigliera regionale Gina Cetrone e suo marito Umberto Pagliaroli sono stati condannati a sei anni e mezzo di reclusione. I giudici del Tribunale di Latina hanno letto la sentenza questo pomeriggio dopo due ore di camera di consiglio.

L'imprenditrice e politica di Sonnino e l'ex marito erano imputati nel processo nato dall'inchiesta "Scheggia" insieme ad Armando Di Silvio, capo dell'omonimo clan del capoluogo pontino e al figlio Gianluca Di Silvio. Per "Lallà" i pm Luigia Spinelli e Armando Fasanelli avevano chiesto 13 anni di reclusione ma il collegio presieduto dalla presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti lo ha assolto dall'accusa di estorsione e condannato a 4 anni per violenza privata. Il figlio Gianluca Di Silvio è stato condannato a 8 anni e mezzo di reclusione.

A Gina Cetrone i giudici hanno anche inflitto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata dalla pena. Visibilmente scossa l'ex consigliera regionale di centrodestra.

I quattro sono accusati, a vario titolo, di estorsione, atti di illecita concorrenza, violenza privata, oltre ad una serie di illeciti con l’aggravante delle modalità mafiose nell’ambito dell’inchiesta sulla campagna elettorale per le consultazioni amministrative di Terracina del 2016.

IL PENTITO

«Mi ha dato oltre 80mila euro in contanti più altri soldi per comprare voti, si è comprata voti da tutti: ha speso 300mila euro per la sua campagna elettorale» disse il pentito Agostino Riccardo durante una recente deposizione nel corso del processo. Era stata proprio Gina Cetrone a richiedere il faccia a faccia con il collaboratore di giustizia che ha rivelato ai magistrati della Dda una serie di retroscena sulla campagna elettorale.

Ora il verdetto nel processo di primo grado.