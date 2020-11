Gigi Proietti e l'amore per Ponza, diceva: «Per me e la mia famiglia da 50 anni il paradiso è qui»

Gigi Proietti non c'è più, a Ponza era di casa, mancherà, mancherà tanto. Da 50 anni il grande attore aveva una casa sull'isola, il paradiso per lui e la sua famiglia, come amava dire e come ha ribadito pochi giorni fa sua figlia Carlotta: «Il paradiso? Ce n’è solo uno: Ponza. Da più di 50 anni, abbiamo lì la nostra casa di famiglia. Per tutti i Proietti, il paradiso è quello».

Tanto che nel maggio del 2019 la giunta comunale di Ponza, guidata dal sindaco Franco Ferraiuolo, ha conferito a Proietti la cittadinanza onoraria. Lui la sua isola non l'ha mai lasciata, la nominava spesso, la raggiungeva quando poteva, nella foto una delle tante serata in compagnia della moglie e delle figlie al ristorante. Gigi Proietti a Ponza era a casa ed era di casa: «Qui conosco tutti - raccontava - anche se un po' di vista. Mi riconoscono, mi salutano e scherzano, anche se io esco sempre meno. I ponzesi sono proprio simpatici...». Voleva diventare un ponzese d'inverno, «invece vado sull'isola solo a mozzichetti».

Mancherà tanto a tutti, mancherà a Ponza e ai ponzesi.

