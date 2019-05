Gigi Proietti e l'armatore Vincenzo Onorato nominati cittadini onorari di Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attore Gigi Proietti e l'armatore Vincenzo Onorato saranno cittadini onorari dell'isola di Ponza. Lo ha stabilito il consiglio comunale, su proposta del sindaco Franco Ferraiuolo, con voto unanime.«Gigi Proietti è legato con affetto all’isola e alla comunità ponzese. Lo ha sempre dimostrato - ha commentato il sindaco - anche con la disinteressata partecipazione umana ed il contributo artistico personale».Inoltre gli è stato riconosciuto un «chiarissimo merito nei campi dello spettacolo e della cultura, in cui miete indiscussi successi perfino oltre i confini italiani, come attore, cantante, poeta, regista e maestro del teatro». Per questo l’amministrazione comunale è «vivamente onorata di averlo tra i componenti della propria cittadinanza». Il conferimento ufficiale avverrà nel corso di una cerimonia pubblica. Per l'attore come per Onorato (foto sotto), uno dei più grandi armatori al mondo nonché presidente di Mascalzone latino, il team velico da lui fondato.La motivazione riguarda «riconoscimento e gratitudine per il legame con l’isola di Ponza, mai venuto meno, e per la prestigiosa attività nel campo dell’armatoria navale e dello sport velico. Attività portate avanti con impegno e determinazione nonché molto sentite ed apprezzate in questo lembo di terra per i lusinghieri risultati conseguiti, che date le sue origini ponzesi, danno lustro alla nostra collettività isolana».