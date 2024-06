Martedì 11 Giugno 2024, 11:37

Una morte da mettere a fuoco quella di Antonio Grossi, 61enne di Fondi rinvenuto privo di vita domenica alla periferia della città, all'interno della propria abitazione. Un decesso su cui le autorità vogliono vederci chiaro. Non è escluso - ed è anzi ritenuto probabile - che a stroncarlo possa essere stato un semplice malore, magari dovuto a qualche patologia silente.Eppure, per non lasciare nulla al caso restano aperte anche altre ipotesi, come la possibilità di un decesso in differita riconducibile a una caduta da un albero, o in qualche modo legato a una recente aggressione. Solo eventualità prive di riscontri al momento, ma la Procura di Latina e i carabinieri della Tenenza della Piana intendono andare fino in fondo, quantomeno per sgombrare il campo da ogni possibile dubbio. Motivo per cui il sostituto procuratore titolare del fascicolo - il magistrato Martina Taglione - ha disposto l'autopsia, in agenda nella giornata di oggi nella camera mortuaria del cimitero cittadino. Sarà a cura del medico legale Maria Cristina Setacci, la stessa specialista che a margine del rinvenimento ha effettuato un esame esterno sulla salma, a quanto pare con delle lievi lesioni datate qualche giorno addietro.Attraverso gli approfondimenti autoptici, si intende capire se siano presenti anche lesioni interne o altre elementi tali da poter indirizzare le indagini al di là della pista privilegiata, che resta quella di un collasso cardio-circolatorio dovuto a cause naturali. Un particolare interessamento giustificato, in ambito investigativo, non solo dalle circostanze del macabro ritrovamento: Grossi era un nome noto agli archivi delle forze dell'ordine, nel tempo aveva avuto degli incidenti di percorso per vicende di spaccio di sostanze stupefacenti. Storie ormai alle spalle da qualche anno, tuttavia ancora in grado di alzare i livelli di attenzione degli inquirenti.L'uomo, un apprezzato giardiniere, è stato trovato esanime intorno a mezzogiorno nella sua abitazione in via Giovanni Tribuzio, una traversa di via Ponte Gagliardo, nella frazione San Magno. La straziante scoperta è stata fatta da un fratello che era andato a fargli visita. Il corpo era in bagno e, quali che siano le cause effettive, Grossi è probabilmente deceduto mentre stava andando a fare una doccia. Sono arrivati i soccorritori del 118, ma ormai non c'era nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso, secondo le prime verifiche sopraggiunto ore prima, forse sabato sera o notte. A seguire sono sopraggiunti i carabinieri, che hanno potuto appurare come la casa apparisse in perfetto ordine, nulla sembrava fuori posto.Da quanto è emerso, in settimana il 61enne si era recato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio riferendo di essere caduto da un albero, uscendone dopo gli accertamenti medici con un tutore reso necessario da una lesione a un polso. Il personale avrebbe voluto ricoverarlo, ma lui secondo le ricostruzioni ha rifiutato per far rientro a casa, dove viveva da solo. Sempre in settimana, Grossi potrebbe aver avuto un'accesa discussione con almeno un uomo, non è chiaro se e fino a che punto degenerata. Elementi al momento non collegati ma da chiarire, in attesa delle risultanze medico-legali.Mirko Macaro