Giardini di Ninfa, pubblicato il calendario delle aperture per il 2020

Sono state rese note dalla fondazione "Roffredo Caetani" le date di apertura per visitare il Giardino di Ninfa, considerato tra i più belli e romantici al mondo . Come sempre sarà possibile prenotare esclusivamente online sul sito www.giardinodininfa.eu a partire dal mese di febbraio, la data verrà resa nota attraverso i canali social del giardino e tramite pagina Linkedin della Fondazione. Come sempre per i gruppi, per visite guidate esclusive o per le scuole (fuori dalle date previste dal calendario delle aperture) è possibile chiedere informazioni o prenotare direttamente scrivendo all'indirizzo email ingressoninfa@frcaetani.itDi seguito il calendario delle apertureMarzo: sabato 28 e domenica 29Aprile: sabato 4 e domenica 5, domenica 12 (Pasqua), lunedì 13 (Pasquetta), domenica 19, sabato 25, domenica 26Maggio: venerdì 1, sabato 2 e domenica 3, domenica 10, domenica 17, domenica 24, domenica 31Giugno: martedì 2, sabato 6 e domenica 7, domenica 21Luglio: sabato 4 e domenica 5, domenica 19Agosto: sabato 1 e domenica 2, sabato 15 (Ferragosto)Settembre: sabato 5 e domenica 6Ottobre: sabato 3 e domenica 4Novembre: domenica 1