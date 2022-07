Gianni Valle, ristoratore originario di Roccagorga, morto a Stoccarda insieme al socio. E' giallo

Due ristoratori italiani sono stati trovati uccisi in un stanza nel seminterrato del ristorante «Valle» a Stoccarda. Lo riporta la Stuggart Zeitung, sottolineando che i due uomini, entrambi 53enni, presentavano ferite da armi da taglio. Secondo il giornale la stanza era chiusa a chiave dall'interno e la polizia ha affermato di non aver trovato prove del coinvolgimento di una terza persona. I due erano soci d'affari noti nella scena gastronomica di Stoccarda.

Si tratta di Rosario Lamattina e Gianni Valle. Entrambi di 53 anni, il primo era originario di Caggiano, in provincia di Salerno, mentre il secondo era di Roccagorga, in provincia di Latina.

Gianni Valle aveva lasciato da anni Roccagorga per trasferirsi in Germania. Fino a circa 20 anni gestiva un bar proprio nella piazza centrale di Roccagorga.

LE INDAGINI

Non ci sono indizi sul fatto che siano coinvolte altre persone nell'uccisione dei due ristoratori italiani, trovati morti lunedì a Stoccarda. Lo ha detto all'ANSA la polizia locale, sottolineando che le indagini continuano a tutto campo. «Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata», ha spiegato il portavoce, Stephan Widmann. «L'esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni», ha aggiunto. I due corpi sono stati ritrovati nello scantinato di un edificio nella Geschwister-Scholl Strasse, dove si trova appunto il ristorante 'Vallè. Lunedì scorso era stata trovata anche una donna di 32 anni, morta in un garage chiuso della Mercedes, ma stando alla polizia «i casi non sono collegati». Il ritrovamento, avvenuto lunedì alle 15.50, è stato possibile grazie a una segnalazione.

Sconcerto a Roccagorga

Gianni Valle era sposato con un'italiana che aveva incontrato in Germania, insieme hanno due figli adolescenti. In questo periodo a Stoccarda c'era anche la mamma di lui, che fino a 20 anni fa ha gestito con i figli lo storico bar della piazza di Roccagorga, ormai chiuso da tempo. «Persone che hanno lavorato tutta la vita e che in Germania avevano trovato la loro dimensione, anche economica», racconta Francesco, parente della vittima. «Ora questa tragedia che non riusciamo ancora a spiegarci»



Dolore a Caggiano

Rosario Lamattina, il 53enne morto all'interno del suo ristorante a Stoccarda, era originario di Caggiano, piccolo paese del Cilento le persone che lo conoscevano parlano di omicidio-suicidio: chiedono di non essere citate, ma affermano che, secondo le notizie che arrivano dalla Germania, l'ipotesi privilegiata dagli investigatori tedeschi sarebbe quella secondo cui Gianni Valle avrebbe ucciso il suo socio Lamattina, al termine di una colluttazione, e poi si sarebbe tolto la vita.

Le ipotesi

Si parla di problemi di depressione ed anche di questioni economiche: sembra che i due avessero venduto uno dei due ristoranti che gestivano insieme. A conferma di questa pista, il fatto che l'omicidio sarebbe avvenuto nell'ufficio all'interno del ristorante e che la porta sarebbe stata chiusa dall'interno.

Per adesso nessuna ipotesi è esclusa.