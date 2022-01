Gianfranco Pannone in corsa ai David di Donatello per il miglior documentario con "Onde radicali"

Tra le dieci opere selezionate oggi che concorreranno al Premio David di Donatello - Cecilia Mangini 2022 per il miglior documentario c'è anche uil docufilm del regista pontino Gianfranco Pannone. I titoli sono stati annunciati da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello in accordo con il Consiglio direttivo composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone.

Tra i dieci titoli scelti di sono anche i documentari di Tornatore su Ennio Morricone e quello di Marco Bellocchio (Marx può aspettare). I titoli sono stati scelti dall'apposita commissione per i documentari composta da Guido Albonetti, Pedro Armocida, Osvaldo Bargero, Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Betta Lodoli, Pinangelo Marino e Giacomo Ravesi.

"Onde radicali" racconta la storia di Radio Radicale, l'emittente del partito fondato da Marco Pannella che ha rivoluzionato dal 1976 in poi il modo di fare radio e di fare giornalismo. Attraverso le voci storiche della radio Pannone ha raccontato un pezzo di storia italiana ripercorrendo fatti di cronaca che hanno lasciato un segno nel nostro Paese e dei quali Radio Radicale fu protagonista e testimone diretta: «l’uccisione di Giorgiana Masi durante una manifestazione promossa di radicali nel 1977, il rapimento e la liberazione del giudice Giovanni D’Urso, l’arresto e la gogna giudiziaria subita da Enzo Tortora, l’uccisione del corrispondente della radio in Cecenia Antonio Russo» ha raccontato Pannone. Entrare nella decina dei migliori documentari dell'anno è un grande riconoscimento per il lavoro del regista pontino.