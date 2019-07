Giallo al Circeo. Una donna è stata trovata morta nel primo pomeriggio di oggi, al belvedere delle "Crocette", uno dei punti panoramici del Promontorio. Non sono ancora chiare le cause della morte. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Terracina e della stazione di San Felice e sono in attesa dell'arrivo del medico legale per stabilire le cause della morte. © RIPRODUZIONE RISERVATA