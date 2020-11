Latina, Giacomo non ce l'ha fatta, è morto a 11 anni: la sua storia ha commosso tutta Italia

Questo è l’epilogo triste di una storia di speranza rimasta in sospeso. Non ce l’ha fatta il piccolo Giacomo , il bambino di 11 anni di Latina, affetto da sindrome di Down, al quale, lo scorso dicembre, era stato diagnosticato un medulloblastoma al 4 livello, un cancro che non perdona, a seguito di un ricovero presso il “Bambino Gesù” di Roma. Il 23 dicembre scorso il piccolo ha subito un’operazione di 10 ore per la rimozione della massa tumorale. Purtroppo però a causa del drenaggio del liquor al cervello il bambino è rimasto in sedia a rotelle e ha perso l’uso della parola. Il 20 febbraio il bambino era stato dimesso e assieme alla madre, al padre ed al fratellino Pietro era entrato nella casa di accoglienza Peter Pan di Roma.

Tra luglio e agosto Giacomo aveva affrontato il terzo ciclo di chemio e aveva iniziato la riabilitazione. Poi, recentemente, il peggioramento delle sue condizioni e la sua scomparsa. La sua storia difficile si era intrecciata a doppio filo con quella della mamma Giulia , insegnante presso la scuola “Giuliano” di Latina , laureata in psicologia clinica e di comunità, iscritta a un corso di specializzazione presso la Lumsa per l’abilitazione all’insegnamento ai bambini con difficoltà, che era riuscita a discutere la tesi dividendosi tra la cura del figlio e lo studio, tra l’ospedale e le aule dell’università. Lo scorso luglio era stata la stessa ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina , a scrivere alla signora Giulia dicendosi profondamente toccata dalla loro storia.

Il figlio ha un tumore, la mamma si laurea in videoconferenza dalla casa famiglia

Giacomo è stato un bambino fortemente desiderato dai suoi genitori che è arrivato dopo tre gravidanze non portate a termine. Sapevano della sua sindrome e lo hanno voluto ed accolto con un entusiasmo ancora maggiore. Purtroppo la sua è stata una vita tutta in salita ed il suo un destino triste. Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia che tanto lo ha amato. Cordoglio, vicinanza e tanto amore sono arrivati alla famiglia di Giacomo da migliaia di persone, anche attraverso i social, persone colpite da una storia di tanta forza e soprattutto di enorme amore.

