Ghiaccio sulla strada, schianto tra auto: grave incidente a Cisterna

Schianto tra due auto in via Roma, a Cisterna, all’altezza dell’incrocio con Le Castella. Lo scontro è avvenuto, questa mattina, intorno alle 7.30, tra una Citroen C3 e un Suv Toyota Rav 4. Tre le ambulanze intervenute e un’eliambulanza che hanno trasportato tutti i feriti, in condizioni gravi, all’ospedale. In questo momento i carabinieri della stazione di Cisterna stanno effettuando i rilievi sul posto. Si registrano code e rallentamenti. Dalle testimonianze raccolte sembrerebbe che il conducente della Citroen abbia perso il controllo dell’auto a causa del ghiaccio sulla strada, andando a invadere la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva il Suv. © RIPRODUZIONE RISERVATA