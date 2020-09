© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripensare alla futura gestione del teatro, tuttora chiuso, magari anche tornando indietro rispetto alla delibera di Consiglio con cui tre anni fa fu approvato l'indirizzo di esternalizzarlo. Per il D'Annunzio, il principale teatro comunale di Latina, si rimette tutto in discussione, fermo restando il fatto che l'amministrazione di piazza del Popolo deve ancora adempiere alle nuove, e recentissime, 25 prescrizioni dettate dai Vigili del Fuoco per la riapertura. «Se c'è una discussione, si deve discutere senza tabù. Un partenariato? In fondo è una cosa mista», premette l'assessore alla Cultura, Silvio Di Francia, che ieri, insieme al collega ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, ha partecipato alla commissione convocata appositamente sul tema dal presidente, Fabio D'Achilleche, a questo punto, convocherà una serie di sedute per affrontare il tema, ascoltando intellettuali e professionisti di settore, a partire da «chi spettacolo e teatro lo fa o se ne occupa, come Clemente Pernarella, Giorgio Maulucci e tanti altri: un ciclo di incontri per giungere a una scelta condivisa. Questo perché la maggioranza è pronta anche a rivedere la delibera di indirizzo sulle modalità di utilizzo del teatro e del Palacultura: se le condizioni sono cambiate, lo valuteremo insieme e voteremo una nuova delibera. C'è poi il tema di rendere accessibile il Palacultura a centri di formazione e associazioni, imprese culturali, con la possibilità di concedere gratuitamente gli spazi».Una delibera, quella di tre anni fa, che dava indirizzo di affidare il D'Annunzio in concessione a un gestore esterno tramite bando per l'organizzazione della struttura, promozione e comunicazione delle attività, biglietteria, bar. Tutti però, concordano sul fatto che, per prima cosa, il D'Annunzio va riaperto: «Ci troviamo ancora con un palazzo inagibile - ricorda Di Francia - di fatto interdetto, dal foyer alla pinacoteca, alle sale. Sulla sicurezza non ci piove, ma le istituzioni pubbliche devono cooperare e mi sembra che ora questa cooperazione ci sia». Il collega ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, sottolinea anche come «sarebbe importante riaprire subito anche la sala conferenze: se apri il Teatro... e lavori alla sistemazione del Cafaro (il teatro ridotto, ndr), la sala conferenze diventa un luogo molto utile alla città. Dobbiamo chiedere il ribasso dell'appalto delle facciate alla Regione». Affrontati ieri in commissione anche i bandi del Comune per le rassegne estive, con il rifinanziamento di quello di settembre: 7mila euro in più, per altri quattro progetti, arrivando fino all'ottavo in graduatoria e raddoppiando le proposte.