Rapina nella gelateria Treccioni, ecco il video: ore contate per i rapinatori

Proseguono le indagini della Squadra Mobile per acciuffare i due ladri che domenica sera hanno rapinato la gelateria Treccioni di viale Pier Luigi Nervi, a Latina. Uno dei colpi più efferati registrati negli ultimi anni nel capoluogo pontino, durante il quale i malviventi hanno puntato una pistola contro una delle due dipendenti che stavano chiudendo il locale. La ragazza, minacciata di morte se si fosse girata a guardarli mentre portavano via il registratore di cassa, è ancora sotto choc e non è rientrata a lavoro.

Come si evince dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, acquisite dagli agenti della Questura, i due ladri sono arrivati davanti la gelateria di palazzo di vetro a mezzanotte e mezza, quando le due dipendenti in servizio stavano ultimando le pulizie prima di chiudere il locale. A bordo di uno scooter 125 grigio i malviventi si sono fermati di fronte alla vetrata e l'uomo seduto dietro, vestito con pantaloni lunghi, felpa da ginnastica, cappellino e mascherina sul volto, è sceso dal mezzo ed è entrato nel locale con il casco ancora in testa.

Una volta dentro, ha intimato alla dipendente di distendersi subito a terra e di non muoversi mentre si dirigeva verso il registratore di cassa, tirandolo via con forza e strappandolo dal muro, facendo cadere anche diversi oggetti dal bancone.

Il suo complice, invece, con indosso una felpa col cappuccio, bermuda di jeans e scarpe nere, è rimasto in sella al 125 e ha puntato la pistola contro l'altra ragazza che passava l'idropulitrice sul marciapiede, urlandole offese di ogni tipo.

«Non ti girare o ti ammazzo» le ha gridato, in attesa che l'altro uscisse fuori e risalisse in sello scooter per fuggire via, approfittando della zona ormai praticamente deserta a quell'ora.

Una rapina brutale, tanto che la ragazza minacciata di morte con la pistola non è ancora tornata al lavoro per via dello choc subito. «Chiediamo maggiore attenzione e controllo da parte delle forze dell'ordine in quest'area. Vorremo solamente lavorare in sicurezza, senza doverci preoccupare che da un momento all'altro possano capitare episodi simili» l'appello della proprietaria.

Già il giorno dopo la rapina gli agenti di polizia hanno ritrovato il mezzo utilizzato dai malviventi, abbandonato poche ore dopo il colpo nei pressi dei palazzoni della Q4. Il 125 è risultato rubato ad un ragazzo che abita nel Palazzo di Vetro ed è cliente abituale della gelateria.

Nel frattempo, gli investigatori della Squadra Mobile hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale, utili per tracciare un identikit dei due. La sensazione è che le indagini siano a buon punto.

Intanto il presunto autore della rapina ai danni di una donna nell'ascensore dei palazzi Pegasol lunedì pomeriggio è stato individuato dagli agenti della Squadra Volante mentre si aggirava poche ore dopo il colpo all'interno di Parco Falcone e Borsellino. L'uomo ha reagito agi poliziotti ed è stato arrestato per resistenza. E' molto simile alla persona ripresa dalle telecamere mentre rubava con il volto scoperto in un bar di Borgo Piave, aveva tra l'altro indosso ancora la stessa maglia. Ora gli investigatori vogliono appurare se sia anche l'autore di altri episodi.

Hanno invece un profilo ben diverso i due rapinatori in azione nella gelateria Treccioni. Gli inquirenti sono convinti che non siano dei novellini, hanno studiato il piano con attenzione entrando in azione domenica sera, quando l'incasso era più sostanzioso, avvalendosi di uno scooter rubato e prontamente abbandonato e soprattutto armati di una pistola.