Gasolio di contrabbando, la Finanza sequestra 28.000 litri ad Aprilia

Ha detto di essere diretto a Malta quando in realtà proveniva dall'isola, sui documenti di viaggio era scritto che il carico era di collante per pelli ma in realtà sul Tir trasportava gasolio di contrabbando. Un cittadino di origine polacca è stato denunciato e 28.000 litri di carburante sequestrati dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Latina.



L'uomo, autotrasportatore, deve rispondere di di contrabbando di prodotti energetici. Lo hanno sorpreso sulla Pontina, nel corso di un normale controllo avvenuto su un’area di servizio, i militari della tenenza di Aprilia.



Dalla perquisizione sono spuntate 28 cisterne di plastica, contenenti ciascuna 1000 litri di gasolio di contrabbando.