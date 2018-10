Gasolio di contrabbando destinato al mercato nero di Latina: un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carburante destinato al mercato nero e diretto a Latina. Sull'A/1 la Polizia stradale ha arrestato un polacco alla guida di un Tir mentre stava trasportando quasi 24.000 litri di gasolio, contenuti in 28 taniche. Fermato all'altezza di Incisa Valdarno da una pattuglia della sottosezione di Battifolle (Arezzo), agli agenti ha detto che erano liquidi per pulizie da trasportare a Malta ed ha esibito documentazione che ne attestava il ritiro in Bulgaria. I poliziotti sul trasporto di liquidi infiammabili sono sempre molto attenti e hanno accertato che il conducente polacco in realtà era partito dalla Germania per piazzare vicino a Latina quella nafta, dal valore di circa 35.000 euro, eludendo il fisco per circa 13.000 euro.È stato arrestato per contrabbando. Sequestrati Tir e gasolio trasportato. I poliziotti hanno pure avviato la procedura per consentire allo Stato di incamerare, con la confisca, il camion e il combustibile