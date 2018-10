Gas e luce: sul mercato ecco Adattiva, l'azienda di Latina che punta sul "green"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le radici sono ben salde a Latina, dove gli imprenditori Mauro Bianchi e Daniele Iudicone operano da tempo, ma la loro ultima "creatura" è stata presentata nei giorni scorsi a Londra. Si tratta di una nuova azienda che fornisce gas e luce, "Adattiva" che promette risparmi consistenti ai suoi clienti grazie sopratutto all'orientamento "green" nella ricerca di fonti rinnovabili .I due imprenditori, infatti, sono operativi da tempo nel settore delle energie alternative e la nuova società propone, non a caso, il cosiddetto "Solar Cloud", un sistema di risparmio fotovoltaico anche per quelle famiglie che vivono in appartamento e non hanno gli spazi adeguati per installare in maniera autonoma un impianto a pannelli solari.«Passiamo ad una nuova concezione di azienda fornitrice di gas e e luce - spiegano gli imprenditori - . Puntiamo su tariffe sempre più vantaggiose, con noi si paga solo quello che si consuma»