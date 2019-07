Game of Thrones: dall'11 al 16 luglio le riprese del prequel Bloodmoon a Gaeta

Tutto pronto per Bloodmoon, il prequel di Game of Thrones con protagonista Naomi Watts.

Le scene dello spin off più atteso del momento, come preannunciato dalla nostra testata, saranno girate a Gaeta dall'11 al 16 luglio.

La location scelta per una delle puntate ambientate 5mila anni prima rispetto all'epoca di Daenerys Targaryen, Jhon Snow e della famiglia Stark, è la grotta del turco, la famosa fenditura nella roccia a picco sul mare che ogni anno attrae a Gaeta migliaia di visitatori.

Il sito attualmente è visitabile fino al 60esimo gradino ma per le riprese di Bloodmoon tutto sarà in sicurezza.

C'è attesa tra i fan, molti dei quali hanno seguito le riprese fino in Irlanda del nord.

Tenere lontano i curiosi non sarà facile ma per la sei giorni è già pronta una task force per garantire la sicurezza sul set.

