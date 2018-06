Gambizzò l'inquilino, i carabinieri di Aprilia rintracciano e arrestano il responsabile

di Raffaella Patricelli

I carabinieri di Aprilia, dopo alcune indagini, hanno arrestato Mario Zappone, l’uomo ritenuto responsabile del ferimento del suo inquilino. Il 62enne era ricercato dal 5 maggio scorso per i reati di tentata rapina ed estorsione in concorso, ma anche per porto in luogo pubblico di arma da sparo. Vittima della sua ira un 40enne romeno residente ad Aprilia che viveva in affitto. Il 62enne si è presentato a casa del malcapitato sparandogli ad un polpaccio per un debito di circa 480 euro. La vicenda è ancora da chiarire, ma i carabinieri di Aprilia dopo alcune ricerche sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile dell’agguato per metterlo in manette.

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45



