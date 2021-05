Gambizzato un uomo di 45 anni a Cisterna

Gambizzato un uomo di 45 anni di Cisterna. Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 21, in via degli Abeti nel quartiere Franceschetti. L’uomo è stato attinto da diversi colpi di pistola alle gambe nella sua abitazione.

Ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. Il gravissimo episodio sarebbe collegato al brutale pestaggio avvenuto ieri mattina in pieno centro ai danni di un 31 enne. Secondo le prime testimonianze raccolte sul luogo dell’agguato di ieri sera, il 45enne sarebbe proprio uno dei due aggressori che hanno pestato a sangue il 31enne. I motivi di entrambi gli episodi sarebbero da ricondurre allo spaccio di droga. Indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.

Ultimo aggiornamento: 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA