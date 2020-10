Galleria Tempio di Giove a Terracina: il nuovo limite è di 50 km orari

Il limite di velocità all'interno del tunnel “Tempio di Giove” di Terracina da ieri è di 50 km/h: è quanto previsto dall'ordinanza, la numero 443 del 2020, dell'Anas.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'ultima delibera della Commissione permanente per le gallerie che fa capo direttamente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e individua i requisiti minimi di sicurezza per i trafori della rete stradale transeuropea.

Ancor prima del provvedimento, entrato in vigore giovedì 15 ottobre alle ore 12:00, gli scatti degli automobilisti preoccupati avevano già fatto il giro del web.

Tanti, infatti, temevano che il tutor fosse già stato tarato sulla nuova velocità cosa che in effetti non è avvenuta.

Rilevatore o no i nuovi limiti andranno rispettati e non mancheranno i controlli.

L'aspetto più difficile da digerire per gli automobilisti che ogni giorno percorrono il traforo è che l'ordinanza dell'Anas non ha scadenza: in sostanza la galleria non rispetta i requisiti disposti dalla commissione permanente delle gallerie e il limite rimarrà tale fino all'adeguamento del traforo.

Il divieto di superare la velocità di 50 km/h non è l'unica novità introdotta dal provvedimento che prevede anche il divieto di sorpasso per gli autocarri con massa maggiore di 3,5 tonnellate e la distanza minima obbligatoria di 100m dal km 101+000 al km 104+170 dell'Appia ossia per tutto il tragitto che interessa il tunnel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA