E' di Gaeta il nuovo rettore dell'Università Lateranense: Vincenzo Buonomo

E' un gaetano il primo laico alla guida della Pontificia Università Lateranense a Roma. Papa Francesco ha nominato ieri Rettore magnifico il professor Vincenzo Buonomo, 57 anni, di Gaeta, da oltre trent'anni docente nello stesso ateneo e già coordinatore dei dottorati della Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università. Buonomo entrerà in funzione nel suo nuovo prestigioso incarico il 1° luglio 2018, succedendo a monsignor Enrico Del Covolo. E' la prima volta, nei suoi quasi due secoli e mezzo di storia, che l'Università del Papa non vede nella sua posizione apicale un ecclesiastico. Il nuovo Rettore è dottore inutroque iure presso la Pontificia Università Lateranense (1983) e specializzato in Diritto internazionale. Ha iniziato ad insegnare presso la Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università Lateranense nel 1984 e nominato docente ordinario nella stessa Facoltà nel 2001. Dal 1983 è collaboratore della rappresentanza della Santa Sede presso organizzazioni delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao, Ifad, Pam), dove è stato nominato capo ufficio nel 2007. Dal 2014 è inoltre consigliere dello Stato della Città del Vaticano.

A Gaeta, dove la notizia della nomina ha suscitato grande interesse e soddisfazione anche da parte dell'Azione Cattolica diocesana, il professor Buonomo presentò, nell'agosto del 2010, presso la Terrazza del Centro Storico Culturale Gaeta, il suo libro Il diritto della Comunità internazionale. Principi e regole per la governance globale. L'incontro, coordinato dal giornalista di Tv 2000 Maurizio Di Schino, fu organizzato dai Servizi Culturali Integrati e dall'associazione Aietes.

Domenica 3 Giugno 2018



