Gaeta: vela, Federico Colaninno con l'equipaggio di Shirlaf vince la Tre Golfi

Si è conclusa la 66esima edizione della Regata dei Tre Golfi che si è disputata tra Napoli, Gaeta e Capri, passando per le isole dell'arcipelago ponziano. Dopo circa 150 miglia la prestigiosa kermesse internazionale è stata vinta dallo Swan 65 “Shirlaf” di Giuseppe Puttini, un glorioso scafo del 1976 progettato da Sparkman & Stephens, mantenuto ad altissimo livello e ben consigliato dal tattico Gabriele ‘Ganga’ Bruni. I portacolori del Cn Marina di Alimuri hanno preceduto "Lorina 1895", di Jean Pierre Barjon (Yacht Club de France) e "Fra' Diavolo" di Vincenzo Addessi (Yacht Club Gaeta). A bordo di Shirlaf c'era il gaetano e figlio d'arte Federico Colaninno che ricopriva il ruolo di randista. Ora dopo un breve periodo di relax nella sua città, è a Marina di Scarlino, in Toscana, per prendere parte ad un altro impegno probante, ma con gli Swan 50, il circuito del momento. «Ci sono tutti i migliori - spiega il bicampione italiano della classe Finn e due volte iridato U19 - mi serve soprattutto per fare esperienza su vari classi, tenermi allenato ed entrare a far parte così del mondo del professionismo». Colaninno junior è nell'equipaggio di Cuordileone, il team di Leonardo Ferragamo.

