Gaeta, turista in difficoltà soccorsa dalla polizia nelle acque di Serapo

Una turista napoletana di 75 anni, in grosse difficoltà a causa della corrente che la stava trascinando al largo, è stata salvata a Gaeta da una pattuglia della Squadra Nautica della Polizia in servizio di vigilanza a bordo di moto d’acqua. E’ accaduto verso le 11 nel tratto di mare antistante il litorale di Serapo, all’altezza del Lido Viareggio. La matura turista partenopea, nonostante le segnalazioni di pericolo per la balneazione, si è ugualmente avventurata in acqua da sola, trovandosi presto in difficoltà a causa del mare mosso. Immediato l’intervento degli agenti, che riuscivano, non senza difficoltà per il forte moto ondoso e la risacca, a raggiungere la bagnante, oramai allo stremo delle forze, traendola in salvo a bordo di una delle moto d’acqua e accompagnandola quindi a riva, dove erano in ansia i suoi familiari. Un altro soccorso, questa volta per un giovane bagnante inesperto che stava per essere risucchiato dalle correnti, è stato effettuato, nella stessa mattinata di oggi, da un bagnino su un’altra spiaggia di Gaeta, quella di Sant’Agostino.