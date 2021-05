Gaeta, scippa una settantenne e la manda all'ospedale

Aggredisce a Gaeta una donna di 70 anni che stava rincasando e tenta di scipparle la borsetta, ma la vittima resiste mettendo in fuga il malvivente, con felpa e volto incappucciato. Cadendo nel tentativo di divincolarsi, l’anziana donna batte il capo a terra ferendosi anche ad una spalla e, soccorsa da alcuni passanti, viene trasferita sanguinante in ambulanza all’ospedale di Formia, dove i sanitari le prestano le cure del caso giudicandola guaribile in oltre 40 giorni. Il grave episodio, avvenuto ieri poco prima delle 20 in via Fratelli Bandiera, è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Gaeta, che stanno visionando anche le telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona, nel tentativo di risalire all’identità dell’aggressore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA