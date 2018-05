Gaeta, la Compagnia sulle Nuvole porta in scena Eduardo De Filippo

di Sandro gionti

La Compagnia sulle Nuvole diretta da Cosmo Di Mille e Mirna La Porta metterà in scena giovedì 9 maggio alle 21, al teatro Ariston di Gaeta, la commedia “Vincenzo De Pretore”, liberamente tratta dall’omonima opera di Eduardo De Filippo. Una commedia per riflettere di come la figura del “mariuolo” può assumere un altro significato, di come rubare lo si fa anche per vivere, lo si fa togliendo a quelle persone che, come diceva Eduardo De Filippo “il bene se lo butta per la faccia, che non guarda se spende dieci o mille, che se spende mille, nel momento stesso che le ha spese, non ci pensa più”. “’Vincenzo de pretore’ è una singolare commedia - sottolinea il regista Cosmo Di Mille- una delle meno conosciute tra quelle di Eduardo, ma di una bellezza straordinaria. L'opera è piena di riferimenti satirici a molti valori del ventesimo secolo che tuttora alimentano il nostro modo di vivere e di pensare, con uno sguardo onirico verso una possibile seconda vita. E' la storia di un ladro che finge di essere altro ma che rimane ladro fino alla fine, incorreggibile e impenitente. Il pubblico, nonostante tutto, lo perdona quando egli svela la sua verità profonda”.

Martedì 8 Maggio 2018



