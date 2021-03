Gaeta calcio: si è dimesso il presidente Marco Crocco

In attesa di ritornare in campo il prossimo 11 aprile nel campionato di Eccellenza, si è dimesso per motivi di lavoro il presidente dell'ASD Gaeta 2010 Marco Crocco, che ha salutato l’ambiente biancorosso sperando in un arrivederci e non in un addio.

«Non è stato semplice assumere tale decisione, ma alla fine mi è sembrata la scelta giusta quella che mi porta a lasciare il ruolo di presidente della società. Tante sono state le emozioni vissute in questi due anni, fortemente contrastanti. Momenti di grandi gioia e altri di tristezza. Dopo un lungo periodo di riflessione è arrivata la decisone di terminare questa avventura da presidente, ruolo che ho cercato sempre di svolgere con grande passione e amore. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso tanti momenti durante questo percorso, sia quelle che mi hanno sin da subito accolto e fatto sentire l’ambiente di casa, sia quelle che hanno mostrato meno serenità e lealtà».

Nessuno avrebbe scommesso sul risultato raggiunto nella stagione 2019/2020, inanellando diversi risultati positivi e arrivando secondi con non pochi rimpianti per aver dovuto subire gli eventi catastrofici della pandemia che, nel bene e nel male, hanno condizionato i risultati - prosegue Crocco sul suo post - Tutto questo è potuto accadere grazie al duro lavoro, ma soprattutto al magnifico clima che si è fin da subito creato tra i giocatori nello spogliatoio e tra tutti i dirigenti della società. Ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto parlare del Gaeta in tutto il Lazio. Con orgoglio posso dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ringrazio e abbraccio la tifoseria che ha creduto nel progetto e nel corso dei campionati si è mostrata sempre più numerosa e legata ai colori della maglietta. Il calore del tifo spesso ha fatto la differenza, facendo divenire la partita della domenica un evento dell’intera città di Gaeta. Spero che la società che lascio possa raggiungere traguardi importanti».

«Lascio la società nelle mani del vice presidente Antonio Di Biagio, con il quale sin da subito si è forgiata una splendida sintonia che ha portato alle giuste scelte per la società, non solo per il gioco in campo. Molti cambiamenti si sono fatti e diversi sono stati miglioramenti raggiunti. Sono certo che ci sarà un degno successore che continuerà il percorso positivo che questa splendida città merita. A tal proposito insieme stiamo valutando alcune persone che oltre ad essere interessate sono di sicura affidabilità per il futuro della società. Tutto ciò che inizia vede prima o poi una fine», conlude l'ormai ex presidente biancorosso.

Intanto domani la squadra riprenderà gli allenamenti al "Riciniello". Ci saranno tante novità: 10 giocatori tra senior e under che andranno a completare l'organico dopo gli ultimi addii.

