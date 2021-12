Gaeta, salvati due rocciatori bloccati per più di cinque ore a Sant'Agostino

Drammatica avventura di due scalatori oggi a Gaeta, bloccati per oltre cinque ore sul costone roccioso della piana di Sant’Agostino, nelle adiacenze della prima galleria della Flacca, una delle zone più frequentate dai climbrs provenienti da varie regioni. L’allarme è scattato prima delle 16, quando uno dei rocciatori ha lanciato l’Sos perché il compagno di cordata era rimasto ferito al capo e ad una gamba durante la scalata e non riusciva più a muoversi. Per non lasciarlo solo, il rocciatore autore della richiesta di aiuto è rimasto attaccato alla parete rocciosa in attesa dei soccorsi, resi difficili dalla zona impervia e dalle ombre della sera.

