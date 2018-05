Giallo a Gaeta, escursionisti trovano cadavere in una scarpata

di Laura Pesino

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina a Gaeta. Dalle prime informazioni si sospetta che l'uomo sia precipitato da un cavalcavia lungo la via Flacca. Il corpo è stato ritrovato da due escursionisti in una zona impervia della montagna, comunemente chiamata lo "scarpone". Ha un'apparente età tra i 40 e i 50 anni, ma sono ancora in corso le procedure di recupero e di identificazione. Ad un primo esame esterno l'uomo presenta numerose fratture, soprattutto agli arti inferiori, compatibili con una caduta dall'alto. Al momento si stanno vagliando le più recenti denunce di scomparsa, ma stando alle prime informazioni non risultano persone scomparse nella zona di Gaeta.

Domenica 6 Maggio 2018



