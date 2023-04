Ossa umane sulla spiaggia di Gaeta: risalgono al periodo antico, appartengono a un uomo di 60 anni

Risalgono al periodo dell'età antica, tra il 154 a.C. e il 78 d.C. , le ossa umane rinvenute la mattina del 23 novembre 2022 sulla spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta. In particolare furono ritrovati dei femori e il successivo intervento della Polizia Scientifica consentì di portare alla luce uno scheletro umano, quasi intero, completo di cranio. L'attività investigativa degli agenti del commissariato di Gaeta , coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, ha reso necessaria anche un'analisi antropologica e odontologica dello scheletro rinvenuto, che si presentava in posizione distesa prona e la preservazione delle articolazioni lasciava intendere che fosse deposto inizialmente così e che la posizione non fosse accidentale.

L’analisi isotopica del radiocarbonio (C14) ha certificato che i resti appartengono ad un contesto storico-archeologico piuttosto antico, anche se le condizioni di conservazione sono discrete. in particolare la datazione riconduce i resti umani al periodo compreso tra il 154 a.C. e 78 d.C. Il cranio si presentava integro, completo di mandibola e in ottimo stato conservativo, a causa di un lieve dismorfismo. Non è stato possibile desumere dalla sola morfologia il sesso dell’individuo, ma comunque dalla valutazione anche del cinto pelvico, completo ma danneggiato, sono stati rilevati elementi morfologici con una lieve prevalenza maschili.