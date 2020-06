Da oggi è di nuovo attivo il servizio della sosta a pagamento sul territorio di Gaeta, sospeso a marzo all'inizio dell'epidemia da Covid-19. Contestualmente sarà ripristinata l'attività di controllo da parte degli ausiliari, pure sospesa da tre mesi. Il rinnovo degli abbonamenti sarà invece effettuato a partire dal prossimo primo luglio presso gli uffici della Blu Gaeta, nell'area sottostante la Torre civica, con apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 18, osservando il rispetto le distanze e le altre norme anti-Covid previste dal decreto ministeriale. L'amministrazione comunale si è inoltre attivata per snellire le procedure di rinnovo degli abbonamenti attraverso l'utilizzo di autocertificazioni.

I varchi

Altra importante novità riguarda il ripristino della zona a traffico limitato nel quartiere di Gaeta Sant'Erasmo. Da venerdì 5 giugno, ed ogni venerdì e sabato, sarà pertanto attiva la ZTL, dalle 21.30 alle 5 del mattino successivo. I varchi di accesso sono quelli di via Begani e via Caboto, all'intersezione con il Lungomare Caboto, nonché quello di via Faustina e piazza Traniello, all'intersezione con piazzale Caboto e, infine, il varco all'ingresso di via Lucio Munazio Planco. Dal comando di polizia municipale precisano, altresì, che il tratto stradale di Lungomare Caboto fino al varco di piazza Traniello è percorribile e non interessato dalle ordinanze previste dalla Zona a traffico limitato. Non vogliamo farci cogliere impreparati affermano in Comune.

La stagione estiva riprende gradualmente a Gaeta dopo il forzato isolamento dettato dalle misure di contrasto al Covid-19, con tutte le regole necessarie per il buon funzionamento della sosta e degli accessi al quartiere medievale della città, che è anche quello più frequentato nei weekend per la passeggiata turistica e la movida.

Il ponte

Per il lungo ponte del 2 giugno saranno intanto intensificati i servizi di vigilanza fino alle prime ore notturne nei luoghi più frequentati della città. D'intesa con la polizia municipale è stata perciò istituita una task-force che effettuerà controlli a tappeto in città dalla mattina all'una di notte, comprendendo le spiagge, le zone di passeggio e di maggiore frequentazione e della movida. Resta in vigore l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura entro la mezzanotte e mezza di pub, ristoranti, bar e dei locali di somministrazione delle bevande. Naturalmente confidiamo anche nel senso di responsabilità dei cittadini e dei villeggianti che cominceranno ad affluire in questi giorni a Gaeta, osserva l'assessore alla Polizia urbana Felice D'Argenzio. E in tal senso va pure inquadrata la decisione di diversi operatori commerciali di dotarsi di un servizio di vigilanza autonomo all'esterno dei propri esercizi.

Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

