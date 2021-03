Gaeta piange la scomparsa del dj Claudio Coccoluto

La città di Gaeta è in lutto per la scomparsa di Claudio Coccoluto, 59 anni, dj di statura internazionale protagonista dell’avanguardia in consolle da oltre quarant’anni. Si è spento questa mattina alle 4.30 nella sua casa di Cassino dopo una lunga malattia, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia.

Coccoluto, originario proprio di Gaeta, ha esordito nel ‘78 come speaker nell’emittente locale "Radio Andromeda", la sua prima interfaccia con il pubblico. Nel mondo del clubbing approda negli anni Ottanta, chiamato da Marco Trani, altra figura seminale apprezzata per il suo virtuosismo ai piatti, a sostituire Corrado Rizza.

