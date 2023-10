Il Comune di Gaeta si è vestito di rosso aderendo alla , promossa dall’Aido, l’Associazione nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere in maniera consapevole il proprio sì alla donazione in vita. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, è stata lanciata dal Gruppo comunale Aido di Gaeta , presente nella città del Golfo dal 1993, che conta più di 400 iscritti ed è impegnato a diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, attraverso convegni e incontri nelle scuole, nelle parrocchie e nelle associazioni. Ieri e oggi il palazzo comunale si illumina di rosso, simbolo dell’associazione, per ricordare l’importanza dei trapianti e della donazione degli organi. Inoltre, è allestito, presso la chiesa di San Giacomo, uno stand in cui sarà possibile ricevere informazioni sulla donazione degli organi. I volontari hanno altresì l’occasione di promuovere la attraverso i canali digitali e l’app Aido, anche aiutando i cittadini a scaricarla. . .