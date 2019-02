Gaeta, niente acqua fino alle 20: prolungata l'interruzione idrica per lavori sulla rete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguirà fino alle 20 di oggi l'interruzione della fornitura di acqua nel Comune di Gaeta. «I lavori necessari per consentire l'avvio di importanti interventi presso il serbatoio di Monte Orlando dureranno più del previsto. Lo comunica con una nota Acqualatina: «Si rende noto che per problemi tecnici riscontrati durante l'esecuzione dei lavori, l'Interruzione Idrica in corso si prolungherà fino alle ore 20:00 di oggi, 21 febbraio 2019. L’obiettivo è quello di eliminare diverse perdite attuali, ristabilendo la funzionalità di tutto il sistema idrico dell’area, i lavori si inseriscono nel più ampio progetto di risanamento delle reti idrice nel Sud Pontino».L'interruzione riguarda la zona di Gaeta medievale alta e, nello specifico: Via Angioina e traverse collegate, Via Salita Castello e traverse collegate, Via Aragonese e traverse collegate, Via Pio IX e traverse collegate.Acqualatina rende noto che, per garantire il servizio sostitutivo, resta sempre a disposizione dell’utenza un’autobotte, su Salita Castello (fronte Castello Aragonese).