Giovedì 30 Maggio 2024, 06:50

Operatore ecologico di Gaeta ruba attrezzature in un’officina meccanica navale, ma è scoperto dalle telecamere di videosorveglianza e viene denunciato dai carabinieri. È un personaggio noto alle forze dell’ordine: è lo stesso che alcune sere fa aveva minacciato con un grosso coltello da cucina il proprietario e alcuni giovani frequentatori di una palestra ginnica di Gaeta per reazione al presunto parcheggio selvaggio di alcuni scooter all’esterno della stessa palestra.

Al termine delle indagini sul furto segnalato dal proprietario di un’officina meccanica navale di Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato all’autorità giudiziaria un operatore ecologico di 42 anni residente a Gaeta. È stato accertato dalle telecamere di sicurezza installate in quella zona dal proprietario dell’officina che l’operatore ecologico, col favore delle tenebre, si era introdotto con la propria auto all’interno del capannone, dove si svolgono lavori di meccanica navale, e ha sottratto numerosi strumenti e attrezzature.

In particolare, dieci eliche marine in bronzo, 8 pezzi di bronzo per la lavorazione al tornio dal peso complessivo di circa 20 chilogrammi, un numero imprecisato di porta elica in acciaio inox dalla lunghezza di 120-130 centimetri e un diametro di circa 9-10 centimetri, un contenitore in acciaio inox contenente ritagli di bronzo, tre serbatoi per carburante in acciaio inox dalla capacità di 300 litri, e uno della capacità di 30 litri.

Il tutto per un valore complessivo di 20 mila euro, non coperto da assicurazioni. Sono in corso le attività di ricerca della refurtiva.