Schianto sul lungomare, muore un 71enne sullo scooter

Muore un maturo scooterista di Gaeta in uno scontro con un’auto suil lungomare di Gaeta. La vittima, Giuseppe Forcina, di 71 anni, stava percorrendo ieri verso le 11 il lungomare Caboto in sella al suo scooter, quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via Buonomo, è entrato in collisione con una 500 guidata da una signora di Gaeta che era uscita dalla strada laterale e si era già immessa sul lungomare.

L’impatto, probabilmente in seguito ad un sorpasso, è stato fatale. Lo scooterista, trasportato in ambulanza in gravi condizioni all’ospedale Dono Svizzero di Formia, è deceduto nel tardo pomeriggio in seguito ai gravi traumi riportati nel sinistro. Le cause del drammatico incidente sono al vaglio della Polizia Locale. La Procura ha aperto un’inchiesta disponendo l’esame autoptico sulla salma del 71enne gaetano.