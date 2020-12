Minaccia la ex mandando il video con una pistola al figlio di 10 anni: denunciato

Separato da qualche anno dalla moglie e già allontanato dal nucleo familiare per il reato di maltrattamenti in famiglia, un uomo di 44 anni di Gaeta, senza lavoro fisso, è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata. E' accusato di aver inviato nel novembre scorso al figlio di dieci anni, che vive con la madre, pure lei di Gaeta, un video a scopo intimidatorio nel quale appare una pistola. Nessuna parola, nessun messaggio, ma l'inquietante immagine di una pistola, oltretutto rivolta ad un bambino di appena dieci anni. Non un gioco certamente, ma un preciso intento intimidatorio sarebbe alla base del video inviato attraverso il cellulare, aggravato dal fatto che il destinatario era un minore, un bimbo di soli dieci anni.

APPROFONDIMENTI LATINA Scauri, scarcerato per emergenza Covid minaccia la moglie di morte:...

L'ex moglie, giustamente preoccupata e allarmata al pensiero che al video con l'immagine della pistola potessero seguire altri gesti intimidatori, non ha avuto indugi e si è subito recata presso la Tenenza dei carabinieri di Gaeta di piazza Traniello per denunciare il grave episodio del quale si era reso protagonista l'ex coniuge, con il quale da tempo non intercorrevano più buoni rapporti, resi ancora più difficili dalla separazione avvenuta qualche anno addietro. Il video, come hanno accertato gli inquirenti, non sarebbe stato preceduto da altri avvertimenti minacciosi, a voce o per iscritto, ma resta un fatto grave, che ha fatto immediatamente scattare, dopo la denuncia, le indagini dei carabinieri, coordinate dal tenente Giovanni Pastore. E culminate poi in un'accurata perquisizione nell'abitazione dell'uomo, dove è stata rinvenuta la pistola comparsa nel video, un'arma a salve di libera vendita. In seguito alle risultanze investigative ed al sequestro del video e della pistola ritrovata durante la perquisizione domiciliare, è stata informata la magistratura ed è scattata, quindi, la denuncia per minaccia aggravata del 44enne cittadino gaetano, che ha già alcuni precedenti a carico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA