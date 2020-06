Malore sugli scogli durante la pesca, salvato dalla Guardia costiera

Si è accasciato sugli scogli, per una improvvisa emorragia cerebrale, mentre era intento a pescare insieme con un amico sul litorale formiano di Vindicio. E’ stato necessario l’intervento di una motovedetta della Guardia Costiera per prestare soccorso al malcapitato pescatore sportivo, un 67enne di Alvito (Frosinone) in vacanza nel Golfo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri. La richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta tramite il servizio sanitario del 118, che era stato allertato da un amico del pescatore sportivo frusinate, che era intento a pescare con lui sulla scogliera di Vindicio. Un’attività improvvisamente interrotta nel momento in cui il 67enne, colto da malore, si è accasciato a terra in gravi condizioni.

Emorragia cerebrale è stata la prima ipotesi fatta dal personale sanitario del 118, che è intervenuto pochi minuti dopo sul litorale formiano in seguito alla segnalazione dell’altro pescatore, preoccupato per le condizioni dell’amico. I militari della Guardia Costiera, sopraggiunti nel tratto di litorale in cui si è verificato l’episodio, hanno però constatato l’impossibilità di recuperare via terra, a causa della conformazione della scogliera, il pescatore colto dal malore. Le operazioni di soccorso, possibili solo via mare, hanno quindi reso necessario l’impiego della motovedetta in servizio di ricerca e soccorso e di un gommone. Il pescatore ciociaro è stato così trasbordato sul gommone della Guardia Costiera e, con l’assistenza di un medico, accompagnato al porto di Formia, dove è stato affidato ai sanitari che attendevano in banchina e trasferito in ambulanza, per i successivi necessari accertamenti, presso l’ospedale “Dono Svizzero”.

