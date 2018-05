Gaeta, lavori urgenti alla rete idrica: tolta l'acqua dalle 13 alle 14.30

Acqualatina ha comunicato che «al fine di permettere urgenti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale, nel Comune di Gaeta si effettuerà un'interruzione idrica dalle ore 13 alle ore 14:30 di oggi 22 maggio 2018. Le zone interessate sono: Via Oceania e traverse collegate, Via Australia e traverse collegate, Via Africa e traverse collegate, Via Asia e traverse collegate.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti».

