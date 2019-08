Gaeta, la processione in mare della Madonna di Porto Salvo a Ferragosto su Rai 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Giovedì 15 agosto alle ore 10.30 su Rai 1 e online su www.raiplay.it il programma ‘A Sua Immagine” condotto da Lorena Bianchetti trasmetterà un servizio sulla suggestiva processione a mare della Madonna di Porto Salvo, venerata nel cuore della città di Gaeta». Lo rende noto la DiocesiLa Madonna di Porto Salvo a Gaeta si festeggia la seconda domenica di agosto «è considerata la protettrice dei marittimi e della gente di mare: infatti, in occasione dei festeggiamenti, si svolge una suggestiva processione sul mare che giunge fino a località Punta Stendardo dove si getta una corona per commemorare i caduti del mare».A Sua Immagine è un programma televisivo in onda dal 1997 su Rai 1, a cura di padre Gianni Epifani e Laura Misiti, realizzato in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. Il programma va in onda su Rai 1 il sabato alle ore 15.55 e la domenica alle 6.30 e alle 10.30. Il programma offre al pubblico numerose storie riguardo alla vita di persone comuni, che attraverso la loro fede portano avanti desideri, passioni, opere per la comunità.