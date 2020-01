Paura a Gaeta, inseguimento in centro: arrestato un uomo di 49 anni, guidava ubriaco

È stato denunciato dagli agenti del commissariato di Gaeta un uomo di 49 anni del posto per guida in stato di ebrezza alcolica che non si è fermato all'alt della polizia. L'uomo, in località Vindicio, è sfrecciato ad alta velocità davanti agli agenti che gli hanno intimato di fermarsi. Ne è scaturito un inseguimento verso il centro di Gaeta che ha causato pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni. I poliziotti sono riusciti a bloccare il conducente spericolato e si sono accorti che barcollava, sottoposto al test alcolemico è stato riscontrato un livello pari al triplo di quanto consentito dalla legge.



E' stato condotto agli uffici del commissariato di Gaeta per gli ulteriori accertamenti. Al conducente è stata ritirata la patente ed è stato sanzionato per le ripetute violazioni al Codice della Strada.