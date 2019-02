Gaeta, indagati per inquinamento ambientale 12 concessionari di impianti di mitilicoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici concessionari di impianti di mitilicoltura operanti nel Golfo di Gaeta sono stati iscritti dalla Procura di Cassino nel registro degli indagati per inquinamento ambientale e abbandono irregolare di rifiuti in mare, con compromissione significativa d un ampio specchio d’acqua (750 mila metri quadri). Lo hanno annunciato stamane, nel corso di una conferenza stampa presso la Capitaneria di porto di Gaeta, il Procuratore capo della Repubblica di Cassino, Luciano d’Emmanuele, il sostituto Procuratore Emanuele De Franco ed il comandante del Compartimento marittimo Andrea Vaiardi. I titolari delle concessioni, intestate a sei società, sono di Bacoli, Napoli, Torre del Greco e Gaeta: sono accusati di pratica irregolare di smaltimento in mare di una enorme quantità di retini, che hanno prodotto guasti alle reti di numerosi pescatori e inquinamento delle acque del Golfo. Le indagini, partite nel 2017 su denuncia di numerosi operatori della pesca, sono state condotte dai militari della Capitaneria di Porto di Gaeta in collaborazione con il 2° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di Napoli. In questi giorni si svolgeranno gli interrogatori degli indagati, al termine dei quali il magistrato titolare delle indagini, il sostituto Procuratore De Franco, deciderà sugli eventuali rinvii a giudizio dei 12 indagati, che rischiano anche severi provvedimenti di natura amministrativa.